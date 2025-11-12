Trump demande à nouveau une grâce présidentielle pour Netanyahu

Le président israélien Isaac Herzog a reçu une lettre de son homologue américain Donald Trump l'exhortant à envisager d'accorder sa grâce au Premier ministre, Benjamin Netanyahu, jugé pour corruption, ont annoncé ses services mercredi.

"Si je respecte absolument l'indépendance du système judiciaire israélien, et ses exigences, je crois que ce 'dossier' contre Bibi, qui se bat à mes côtés depuis longtemps, notamment contre l'Iran, adversaire très coriace d'Israël, constitue des poursuites politiques, injustifiées", écrit Donald Trump dans cette lettre.

Le président américain s'est déjà prononcé à plusieurs reprises pour une grâce en faveur de Benjamin Netanyahu ou une annulation de son procès pour corruption. Le Premier ministre israélien dément les accusations à son encontre et a plaidé non coupable dans le cadre de la procédure engagée de longue date contre lui.

La présidence israélienne a déclaré mercredi que toute demande de grâce devait être déposée selon les procédures officielles.

(Tala Ramadan et Steven Scheer, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)