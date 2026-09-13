Trump demande à l'Ukraine d'arrêter de s'attaquer au diesel russe

(Actualisé avec citations supplémentaires, précisions)

Donald Trump a appelé dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky à cesser de prendre pour cible les raffineries russes produisant du diesel, liant la flambée des prix de ce carburant aux États-Unis à la guerre en Ukraine plutôt qu'au conflit au Moyen-Orient qu'il a déclenché.

"Monsieur Zelensky doit faire une chose: il doit cesser de détruire les stocks de gazole en Russie", a déclaré Donald Trump aux journalistes lors d'un déplacement en Irlande, où il assiste à un tournoi de golf.

"Nous en avons parlé avec Monsieur Zelensky. Il existe de nombreuses autres cibles. Ne visez pas le diesel", a-t-il ajouté.

La Russie est l'un des principaux producteurs mondiaux de diesel mais le coût de ce carburant, qui a atteint cette semaine un prix moyen record de plus de 6 dollars par gallon aux États-Unis, a surtout flambé depuis l'envolée des cours du pétrole brut due au conflit avec l'Iran et à la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, auquel Donald Trump ne parvient pas à trouver une issue.

Sur la défensive sur ce sujet qui contredit une de ses promesses de campagne, à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès début novembre, le président américain a affirmé dimanche que la pénurie de diesel "n'est pas due au Moyen-Orient, mais à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine".

La Russie a revu à la baisse ses prévisions de production pétrolière pour cette année, les ramenant à leur plus bas niveau depuis 17 ans, et a révisé ses perspectives d'exportation de carburant pour 2026 et 2027 en raison de la guerre, selon un document gouvernemental consulté par Reuters.

Donald Trump a par ailleurs répété dimanche que la guerre au Moyen-Orient devrait selon lui prendre fin juste avant ou juste après les élections de mi-mandat, bien que les négociations soient pour le moment au point mort.

"Les Iraniens veulent à tout prix parvenir à un accord", a une nouvelle fois soutenu le président américain.

(Reportage de Bo Erickson ; version française Tangi Salaün)