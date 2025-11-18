Trump déclare que son administration a commencé les entretiens pour le prochain président de la Fed

(Mise à jour: Commentaires de Trump sur les candidats à la présidence de la Fed)

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il s'entretenait avec plusieurs personnes au sujet du poste de président de la Réserve fédérale et que certains candidats inattendus figuraient sur la liste de ceux qui pourraient remplacer Jerome Powell.

"Nous avons des noms surprenants et des noms classiques dont tout le monde parle", a déclaré M. Trump lorsqu'il a été interrogé sur la recherche d'un président de la Réserve fédérale lors d'une rencontre dans le bureau ovale avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, en visite.

"Il se peut que nous suivions la voie standard. C'est bien, de temps en temps, d'être politiquement correct. Mais nous avons de très bons noms", a-t-il déclaré.

M. Trump a réaffirmé que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ne voulait pas du poste et a continué à critiquer M. Powell, à qui il a reproché à plusieurs reprises de ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt plus rapidement.

"J'aimerais bien faire partir celui qui est actuellement en place, mais les gens me retiennent", a-t-il déclaré en faisant référence à M. Powell, dont le mandat de président de la Fed se termine en mai.