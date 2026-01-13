Trump déclare que les données sur l'inflation signifient que la Fed peut réduire ses taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a salué les chiffres de l'inflation de décembre publiés mardi, affirmant qu'ils soutenaient sa demande de réduction des taux d'intérêt par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

Le chiffre de l'IPC de base en glissement annuel , très surveillé , s'est établi à 2,6 %, soit moins que les 2,7 % attendus par les marchés. Le taux d'inflation annuel global était de 2,7 %, ce qui correspond à la hausse de novembre.

"Nous avons une inflation très faible. Cela donnerait à 'Powell trop tard' l'occasion de nous offrir une belle et grande baisse de taux", a déclaré Trump aux journalistes avant son départ pour Détroit.

Plus tôt dans la journée de mardi, Trump a publié sur les réseaux sociaux un message selon lequel les chiffres de l'inflation signifiaient que Powell "devrait réduire les taux d'intérêt, de manière significative."

Mais les prix à la consommation ont augmenté en décembre par rapport à novembre, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale laisserait les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

Trump s'est opposé à plusieurs reprises à Powell au sujet de la demande du président de réduire les taux d'intérêt de la Fed.

La décision de l'administration d'ouvrir une enquête criminelle sur à l'encontre de Powell a suscité lundi la condamnation d'anciens dirigeants de la Fed et un concert de critiques de la part de membres clés du parti républicain de Trump.