Trump déclare qu'une "armada" américaine se dirige vers l'Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'une "armada" américaine se dirigeait vers l'Iran, mais qu'il espérait ne pas avoir à l'utiliser.

Un responsable américain, qui a tenu à rester anonyme, a déclaré que le porte-avions USS Abraham Lincoln et plusieurs destroyers à missiles guidés devraient arriver au Moyen-Orient dans les jours qui viennent.

Un autre responsable a déclaré que l'envoi de systèmes de défense aérienne supplémentaires était envisagé afin de protéger les bases militaires américaines de la région d'éventuelles frappes iraniennes.

"Nous avons beaucoup de navires qui se dirigent dans cette direction, au cas où. Je préférerais qu'il n'arrive rien mais nous les surveillons de très près", a dit Donald Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel qui le ramenait aux Etats-Unis après son déplacement en Suisse, où il a participé au Forum économique mondial de Davos.

Le président américain a menacé l'Iran à de nombreuses reprises lors de la répression des plus importantes manifestations depuis la Révolution islamique de 1979, évoquant à demi-mot une intervention militaire en soutien aux manifestants. Il a toutefois fait marche arrière la semaine dernière, annonçant qu'il avait empêché des exécutions de prisonniers.

Donald Trump a également déclaré que Washington agirait si Téhéran reprenait son programme nucléaire. Les Etats-Unis ont frappé en juin plusieurs sites nucléaires iraniens lors d'une guerre de 12 jours opposant Israël à l'Iran.

"S'ils essaient de (reprendre leur programme nucléaire), ils devront aller dans une autre zone. Nous les frapperons là aussi, tout aussi facilement", a dit jeudi le locataire de la Maison blanche.

(Phil Stewart, Idrees Ali et Nandita Bose à Washington, Steve Holland à bord d'Air Force One, rédigé par Phil Stewart et Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)