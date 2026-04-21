Trump déclare qu'Anthropic est "en bonne voie" et qu'il est ouvert à un accord avec le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte)

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'Anthropic était "en bonne voie" aux yeux de son administration, ouvrant la voie à l'entreprise d'IA pour revenir sur sa mise à l'index au Pentagone.

En février, M. Trump a demandé au gouvernement de cesser de travailler avec Anthropic. Le Pentagone a suivi en déclarant que l'entreprise présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, ce qui a porté un coup dur au laboratoire d'intelligence artificielle après une épreuve de force sur les garde-fous concernant la manière dont l'armée pouvait utiliser ses outils d'IA.

L'entreprise conteste le fait qu'elle représente un risque et a intenté une action en justice contre le ministère de la défense en mars à la suite de cette décision.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei , a rencontré des représentants de la Maison-Blanchevendredi dernier pour tenter de rétablir les relations. La Maison Blanche a qualifié la réunion de productive et constructive.

"Ils sont venus à la Maison-Blanche il y a quelques jours et nous avons eu de très bonnes discussions avec eux", a déclaré M. Trump lors de l'émission "Squawk Box" diffusée sur CNBC mardi. "Je pense qu'ils sont en train de s'améliorer. Ils sont très intelligents et je pense qu'ils peuvent être d'une grande utilité. J'aime les gens intelligents ... . Je pense que nous nous entendrons très bien avec eux."

Lorsqu'on lui a demandé si un accord avec le Pentagone se profilait à l'horizon, M. Trump a répondu: "C'est possible. Nous voulons les gens les plus intelligents."

Interrogée, Anthropic a renvoyé à sa déclaration de vendredi décrivant sa réunion à la Maison Blanche comme productive et axée sur la manière dont les deux parties "peuvent travailler ensemble sur des priorités communes clés telles que la cybersécurité, l'avance de l'Amérique dans la course à l'IA, et la sécurité de l'IA."

Les remarques de Trump sont le signe le plus clair à ce jour d'un rapprochement entre son administration et Anthropic, dont les modèles Claude sont très appréciés pour le codage.

Elle intervient à peine quelques semaines après qu'Anthropic a dévoilé Mythos, son outil d'IA le plus avancé , avec une capacité potentiellement sans précédent d'identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité et de concevoir des moyens de les exploiter, selon les experts.

Anthropic a déclaré que Claude Mythos AVANT-PAPIER ne serait pas mis à la disposition du grand public. Au lieu de cela, la société a annoncé le projet Glasswing, dans le cadre duquel elle a invité de grandes entreprises technologiques, des fournisseurs de cybersécurité et la banque américaine JPMorgan Chase, ainsi que plusieurs dizaines d'autres organisations, à évaluer le modèle en privé et à préparer des défenses en conséquence.

Jack Clark, cofondateur d'Anthropic, a déclaré la semaine dernière que l'entreprise discutait de son modèle d'IA frontière Mythos avec l'administration Trump, sans fournir de détails.

Anthropic, que le républicain Trump a encore qualifié d'employer "la gauche radicale" dans ses commentaires de mardi, s'est attiré les foudres de l'administration Trump après avoir demandé au Pentagone l'assurance que ses outils d'IA ne seraient pas utilisés pour surveiller les Américains ou faire fonctionner des armes autonomes.

L'interdiction d'Anthropic par le Pentagone interdit aux employés du ministère de la Défense et aux sous-traitants du secteur privé d'utiliser les outils d'IA de l'entreprise après une période de six mois, bien que la règle contienne d' importantes exemptions pour la sécurité nationale a rapporté Reuters.

Au début du mois, une cour d'appel fédérale de Washington a refusé de bloquer la liste noire du Pentagone sur la sécurité nationale de la société d'IA Anthropic pour le moment, une victoire pour l'administration Trump qui est survenue après qu'une autre cour d'appel était parvenue à la conclusion opposée dans une contestation juridique distincte par Anthropic .