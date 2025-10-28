Trump critique le président de la Fed et envisage de le remplacer dans quelques mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il existait une longue liste de personnes susceptibles de prendre la tête de la Réserve fédérale, critiquant l'actuel président Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai.

"Nous avons un chef de la Fed incompétent... nous avons un mauvais président de la Fed, mais il sera parti dans quelques mois et nous aurons quelqu'un de nouveau", a déclaré Donald Trump à des chefs d'entreprise lors d'un dîner à Tokyo, dans le cadre de son voyage d'une semaine en Asie.