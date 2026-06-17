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Trump critique la stratégie d'Israël au Liban
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 02:16

Le président américain Donald Trump a critiqué publiquement mardi la stratégie militaire employée par Israël au Liban pour viser les militants du Hezbollah.

"Trop de personnes ont été tuées. Vous n'avez pas besoin de détruire un immeuble résidentiel chaque fois que vous cherchez quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces immeubles et ils ne font pas tous partie du Hezbollah", a-t-il dit lors du sommet du G7 à Evian (Haute-Savoie).

Ces déclarations interviennent alors que les tensions s'exacerbent entre le locataire de la Maison blanche et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Donald Trump a décrit sa relation avec Benjamin Netanyahu comme "fantastique" avant d'ajouter que ce dernier devrait se montrer "plus responsable" au Liban.

"Sans nous, sans les Etats-Unis, il n'y aurait pas d'Israël. Sans moi, il n'y aurait pas d'Israël parce qu'aucun autre président n'était prêt à faire ce que j'ai fait."

La Maison blanche a fait savoir que le président américain avait une relation forte avec Benjamin Netanyahu et que les Forces de défense israéliennes étaient des "partenaires incroyables".

(Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)

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