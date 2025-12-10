Trump conteste les nominations de Biden à la Fed avec des allégations d'autopen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du titre pour préciser qu'il n'y a pas eu de confirmation que Joe Biden a utilisé un autopen pour les nominations à la Fed)
Le président américain Donald Trump a déclaré avoir entendu dire que son prédécesseur Joe Biden avait utilisé un autopen pour signer les nominations de certains membres démocrates du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et a suggéré qu'il pourrait contester la légalité de ces nominations.
