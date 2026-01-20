 Aller au contenu principal
Trump confirme avoir invité Poutine à intégrer le "Conseil de la paix"
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 06:14

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi soir avoir invité le président russe Vladimir Poutine à intégrer le "Conseil de la paix", son initiative destinée à réunir des dizaines de pays avec le but annoncé de résoudre les conflits internationaux.

Le Kremlin a annoncé plus tôt dans la journée que Vladimir Poutine avait été invité à rejoindre le Conseil.

"Il a été invité", a confirmé Donald Trump devant les journalistes en référence au président russe.

(Nandita Bose et Bo Erickson; version française Jean Terzian)

Proche orient
Donald Trump
Vladimir Poutine
    Peuple américain, si tu en as c'est le moment de réagir. Le monde est en grand danger !

