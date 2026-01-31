Trump choisit un économiste chevronné pour remplacer le chef du Bureau des statistiques du travail, qui a été licencié

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il nommait l'économiste de carrière Brett Matsumoto au poste de commissaire du Bureau des statistiques du travail, plusieurs mois après avoir renvoyé le précédent chef à la suite d'un faible rapport sur l'emploi.

"Je suis persuadé que Brett possède l'expertise nécessaire pour régler RAPIDEMENT les problèmes de longue date du BLS au nom du peuple américain", a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social. En août, M. Trump a licencié la commissaire Erika McEntarfer, nommée par l'ancien président Joe Biden, en l'accusant, sans preuve, d'avoir manipulé les chiffres de juillet, qui montraient une croissance de l'emploi étonnamment lente et qui révisaient fortement à la baisse les chiffres de l'emploi non agricole pour les deux mois précédents.

Outre les données sur l'emploi, le bureau produit notamment des rapports sur l'inflation aux États-Unis.

Matsumoto est un économiste chevronné du BLS, qui est actuellement en congé pour travailler au Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. M. Trump avait initialement choisi l'économiste conservateur E.J. Antoni pour diriger l'agence, mais il a retiré sa candidature. La nomination de Matsumoto doit être confirmée par le Sénat.

D'anciens commissaires du BLS ont qualifié d'injustifiées les attaques de M. Trump contre l'agence, affirmant qu'elles risquaient de saper la confiance dans les données économiques et de pousser les économistes de carrière à renoncer à leurs fonctions.

M. Trump est soumis à une pression croissante pour obtenir des résultats économiques solides avant les élections de novembre qui détermineront le contrôle du Congrès. Les électeurs se sont montrés déçus par sa gestion des questions liées au coût de la vie, et seuls 35 % d'entre eux ont accordé au président républicain la note de passage sur l'économie.