Trump choisit Stephen Miran pour occuper le siège vacant à la Fed

par Jasper Ward

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il nommerait le président du Conseil des conseillers économiques de la Réserve fédérale (Fed), Stephen Miran, pour occuper un siège vacant à la Fed pendant les derniers mois du mandat correspondant.

Le président américain a précisé que la Maison blanche cherchait toujours un remplaçant permanent pour occuper le siège après la démission surprise d'un de ses sept gouverneurs de la Fed, Adriana Kugler, annoncée le 1er août.

Stephen Miran, qui a appelé à une refonte complète de la gouvernance de la banque centrale et doit encore être approuvé par le Sénat, succéderait à Adriana Kugler pour la durée restante de son mandat, qui expirera le 31 janvier 2026.

Donald Trump évalue également ses options pour remplacer le président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat s'achève le 15 mai prochain.

Le président américain a fait pression sans succès sur la Fed pour qu'elle baisse ses taux. La nomination de Stephen Miran à la banque centrale, même temporaire, donne lui offre un moyen potentiellement plus direct de concrétiser son souhait d'assouplissement de la politique monétaire.

Dans un article publié l'année dernière par le Manhattan Institute, Stephen Miran a plaidé en faveur d'un renforcement du contrôle présidentiel sur le conseil de la Fed, notamment en raccourcissant la durée des mandats. Il souhaite également mettre fin au "pantouflage" entre l'exécutif et la banque centrale et nationaliser les 12 banques régionales de la Fed.

On ignore de combien de temps il disposera à la Fed pour tenter d'appliquer ses idées, ou même pour voter sur les taux d'intérêt.

Toutes les nominations à la Fed nécessitent la confirmation du Sénat, un processus qui comprend une audition devant la commission bancaire, un vote de celle-ci et une série d'autres scrutins en séance plénière, alors que les démocrates du Sénat ont ralenti le rythme d'approbation des nominations de Donald Trump.

"UN FIDÈLE DE TRUMP"

"Stephen Miran est un fidèle de Trump et l'un des principaux artisans de la politique tarifaire chaotique du président, qui a mis à mal le portefeuille des Américains", a déclaré sur X Elizabeth Warren, démocrate de la commission bancaire du Sénat.

"Je lui poserai des questions difficiles pour savoir s'il sert le peuple américain ou simplement Donald Trump."

Le Sénat est en vacances d'été jusqu'au 2 septembre.

Il ne reste que quatre réunions de définition de la politique de la Fed, dont une les 16 et 17 septembre, avant la fin de ce qui serait le mandat de Stephen Miran.

Les responsables de la banque centrale ont maintenu le taux directeur de la Fed dans sa fourchette actuelle de 4,25% à 4,50% lors de leur réunion de juillet, Jerome Powell invoquant une inflation quelque peu élevée et la crainte que les droits de douane de Donald Trump ne la maintienne.

Mais le sentiment au sein de la banque centrale pourrait déjà s'orienter vers une baisse des taux dès la prochaine réunion de la Fed, surtout après un rapport sur l'emploi publié vendredi faisant état de créations d'emplois au cours des derniers mois bien inférieures à de précédentes estimations.

Plusieurs banquiers centraux ont exprimé ce mois-ci leurs inquiétudes quant à la faiblesse du marché du travail et au moins deux d'entre eux ont redit que les droits de douane pourraient ne pas faire grimper l'inflation autant qu'on le pensait.

Ces points de vue font écho aux arguments avancés par deux gouverneurs de la Fed qui, le mois dernier, ont exprimé leur désaccord sur la décision de maintenir la politique monétaire inchangée.

(Reportage Jasper Ward, rédigé par Ann Saphir, version française Benjamin Mallet)