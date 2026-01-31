 Aller au contenu principal
Trump choisit Brett Matsumoto pour diriger le Bureau des statistiques du travail
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 02:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il nommait Brett Matsumoto au poste de commissaire du Bureau des statistiques du travail.

En août, Donald Trump a limogé la commissaire Erika McEntarfer, nommée par l'ancien président Joe Biden, à la suite de la publication d'une fiche d'évaluation du marché du travail américain dont la faiblesse avait choqué le marché, l'accusant sans preuve d'avoir manipulé les chiffres.

"Je suis convaincu que Brett a l'expertise nécessaire pour régler RAPIDEMENT les problèmes de longue date du BLS au nom du peuple américain", a écrit Donald Trump sur la plateforme de médias sociaux Truth Social.

Donald Trump
