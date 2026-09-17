Trump brocarde le projet d'association UE-Canada, menace Bruxelles

(Actualisé avec déclarations du Premier ministre canadien)

Le président américain Donald Trump a menacé de prendre des mesures contre l'Union européenne si elle mettait en oeuvre la proposition de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de faire du Canada le premier membre associé du bloc.

"Si elle fait cela, si je juge qu'il s'agit ne serait-ce que d'un acte hostile, j'imposerai des droits de douane très lourds ou j'arrêterai les échanges commerciaux avec l'Europe sur de nombreux produits", a déclaré Donald Trump à des journalistes alors qu'il se rendait à un événement en Caroline du Nord, qualifiant la proposition de "risible".

"Si l'intention est bonne, c'est très bien. Si l'intention est mauvaise, nous imposerons de très lourds droits de douane à l'Europe", a-t-il ajouté.

S'exprimant devant le Parlement européen au lendemain de l'intervention d'Ursula von der Leyen, Mark Carney a réfuté tout volonté de s'en prendre aux Etats-Unis.

"Nous ne recherchons pas la puissance pour dominer les autres. Au contraire, nous recherchons la résilience afin que personne ne puisse contrôler nos marchés ouverts, porter atteinte à notre souveraineté (...) ou compromettre nos libertés", a-t-il assuré.

"L'intégration économique est désormais utilisée comme une arme et les droits de douane comme un moyen de pression. Les mécanismes financiers sont utilisés à des fins de coercition. Les chaînes d'approvisionnement constituent des points faibles à exploiter", a-t-il encore lancé dans une allusion à peine voilée aux menaces proférées par Donald Trump.

Ursula von der Leyen a formulé sa proposition mercredi lors de son discours annuel sur l'état de l'Union, auquel assistait le Premier ministre canadien Mark Carney, alors qu'elle cherchait à renforcer les liens entre alliés dans un contexte de défiance à l'égard des Etats-Unis.

Dimanche, le chef du gouvernement canadien avait déclaré qu'il recherchait une "alliance unique" avec l'Union européenne, les relations entre Ottawa et Washington s'étant détériorées depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche, entraînant des droits de douane sur des dizaines de milliards de dollars d'échanges transfrontaliers.

(Mariana Hernandez; version française Nicolas Delame)