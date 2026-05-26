Trump, bientôt 80 ans, passer son examen médical annuel au milieu d'interrogations

Le président américain Donald Trump, qui fêtera ses 80 ans le 14 juin, passera mardi son examen médical annuel de routine au Centre médical militaire national Walter Reed, dans l'Etat du Maryland, après une année marquée par la multiplication de problèmes de santé apparemment mineurs.

Donald Trump aime se présenter comme étant plus énergique et en meilleure forme que Joe Biden, son prédécesseur démocrate qui a quitté ses fonctions l'année dernière à l'âge de 82 ans au beau milieu d'interrogations sur son aptitude à exercer ses fonctions.

Pourtant, des photos récentes montrant une éruption cutanée au cou ont alimenté les interrogations sur sa santé, tout comme des images, datant de juillet 2025, où l'on voit des chevilles enflées et la contusion, dissimulée sous du maquillage, d'une main.

Le président américain continue de jouer au golf et son secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy Jr, assure que le locataire de la Maison blanche marche 14,5 km chaque fois qu'il allait jouer au golf.

Le médecin de la Maison Blanche, Sean Barbabella, a déclaré que Donald Trump utilisait une crème courante comme "traitement préventif pour la peau" afin de traiter l'éruption cutanée au cou, mais il n'a pas donné de détails sur l'affection traitée.

Après la publication en juillet dernier de photos des jambes et des mains du président, Sean Barbabella a assuré dans une lettre que ces affections étaient bénignes et qu'il n'y avait aucun signe de thrombose veineuse profonde ou de maladie artérielle.

Le gonflement de ses jambes était dû à une affection veineuse "courante", et sa main a été meurtrie à force de serrer tant de mains, pour sa part dit la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, aux journalistes.

Donald Trump a déclaré en octobre dernier qu'il avait passé un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM). La Maison Blanche avait dans un premier temps refusé de donner plus de détails sur la raison de cet examen.

Karoline Leavitt s'était alors contentée de dire que cet IRM avait montré une "santé physique exceptionnelle" du président américain. Ce dernier avait ensuite déclaré aux journalistes qu'il avait passé cette IRM dans le cadre d'un deuxième examen médical.

"Passer une IRM est tout à fait courant. Quoi, vous pensez que je ne devrais pas en passer une ? D'autres personnes en passent aussi (...) J'ai passé une IRM. Le médecin a dit que c'était le meilleur résultat qu'il ait jamais vu en tant que médecin", avait déclaré Donald Trump.

Des experts médicaux ont fait remarquer que les IRM ne font généralement pas partie d’un examen médical de routine et sont habituellement prescrites pour obtenir des images détaillées du corps.

Dans une note rédigée après le deuxième examen, Sean Barbabella a indiqué que "l'âge cardiaque du président – une mesure validée de la vitalité cardiovasculaire obtenue par ECG – s(est avéré être environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique".

Donald Trump a également suscité des interrogations après avoir semblé s'endormir lors de plusieurs réunions, notamment lors d'une séance avec son cabinet.

"Certains ont dit qu'il avait fermé les yeux. Écoutez, c'était vraiment ennuyeux", a déclaré le président américain en février devant des responsables qui riaient. "Je ne dormais pas. Je les ai juste fermés parce que je voulais ficher le camp d'ici."

L'année dernière, Joe Biden a été diagnostiqué avec une "forme agressive" de cancer de la prostate qui s'était propagé à ses os, et il a suivi une radiothérapie.

(Par Bo Erickson; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)