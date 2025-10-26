Trump arrive en Malaisie pour le sommet de l'Asean

(Actualisé avec signature de l'accord en la Thaïlande et le Cambodge)

par Trevor Hunnicutt et Rozanna Latiff

Le président américain Donald Trump est arrivé dimanche en Malaisie pour le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), où il a supervisé la signature d'un accord de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge.

Cet accord doit servir à consolider la trêve conclue il y a trois mois à l'issue de pourparlers entre les deux Etats voisins d'Asie du Sud-Est.

Lors de la cérémonie organisée en marge du sommet de l'Asean, Donald Trump a salué la décision des dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge et estimé que la trêve avait déjà sauvé "des millions de vies".

"En raison du ferme engagement de l’Amérique en faveur de la stabilité et de la paix dans cette région et dans toutes les régions où nous pouvons le faire, mon administration a immédiatement commencé à travailler pour empêcher l’escalade du conflit", a déclaré le locataire de la Maison blanche, décrivant l’accord comme un traité de paix.

Dans une déclaration commune, la Thaïlande et le Cambodge se sont engagés à établir une équipe d'observateurs de l'Asean, à procéder à une désescalade militaire et au retrait des armes lourdes de leur zone frontalière. La Thaïlande a accepté de libérer 18 prisonniers de guerre cambodgiens si les mesures étaient mises en œuvre.

Ils sont également convenus de coordonner une opération de déminage, qui a déclenché les combats après qu'un soldat thaïlandais a été mutilé lors d'une patrouille frontalière. La Thaïlande a accusé le Cambodge, l'un des pays les plus touchés par les mines terrestres au monde, d'en avoir posé de nouvelles, ce que Phnom Penh nie.

Les hostilités qui ont éclatées au mois de juillet entre la Thaïlande et le Cambodge, devenues l'épisode de violences le plus meurtrier depuis 13 ans entre les deux pays voisins, ont fait au moins 48 morts en cinq jours tandis qu'environ 300.000 personnes ont été déplacées temporairement.

Donald Trump a été accueilli par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et une troupe de danseurs traditionnels à son arrivée à l'aéroport de Kuala Lumpur.

ACCORDS COMMERCIAUX

Alors que Donald Trump rencontrera d'autres dirigeants, les négociateurs américains et chinois se rencontreront pour tenter d'éviter une nouvelle escalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Le locataire de la Maison blanche devrait s'entretenir des droits de douane avec le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, l'un des dirigeants mondiaux qui assiste au sommet de l'Asean ce week-end.

Lula a déclaré qu'il prévoyait de faire valoir que les droits de douane de 50% qui visent les produits brésiliens sont une "erreur". Donald Trump a indiqué qu'il était prêt à réduire les droits de douane.

LE TIMOR ORIENTAL REJOINT L'ASEAN

Le Timor oriental est devenu dimanche le 11e membre de l'Asean, faisant ainsi une réalité du désir formulé il y a près d'un demi-siècle, alors que le pays était encore une colonie portugaise.

Situé au nord de l'Australie, le Timor oriental compte une population de 1,4 million d'habitants et figure parmi les pays les plus pauvres d'Asie. Le pays espère que son économie bénéficiera de son adhésion à l'Asean.

Cette adhésion, qui intervient après une attente de 14 ans, représente une victoire symbolique pour son président Jose Ramos-Horta et son Premier ministre Xanana Gusmao, connus pour leur combat pour l'indépendance.

(Avec Danial Azhar, Yukin Zhang et Mikhail Flores ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)