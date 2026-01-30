Trump annoncera le choix de son président de la Fed vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les quatre candidats au poste de président de la Fed sont favorables à une baisse des taux d'intérêt

Warsh s'est rendu à la Maison Blanche jeudi pour rencontrer Trump

Selon Bloomberg News, Warsh serait le candidat désigné

Rieder, de BlackRock, et Waller, gouverneur de la Fed, figurent également sur la liste restreinte

Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait l'intention d'annoncer son choix pour remplacer le président de la Réserve fédérale Jerome Powell vendredi, les spéculations s'intensifiant sur le fait que le choix ira à l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh.

"J'annoncerai le nom du président de la Fed demain matin", a déclaré M. Trump au Kennedy Center jeudi, en réponse à une question de Reuters.

Bloomberg News a ensuite rapporté que la Maison-Blanche se préparait à ce que M. Trump nomme M. Warsh à la présidence de la Fed, citant des personnes familières avec le dossier.

M. Warsh, qui figure sur la liste des candidats à la direction de la banque centrale lorsque le mandat de M. Powell prendra fin en mai, s'est rendu à la Maison Blanche pour une réunion avec M. Trump jeudi, selon une source familière de l'affaire.

Une deuxième source, informée de la discussion, a déclaré que l'ancien gouverneur de la Fed avait impressionné M. Trump, ajoutant que rien n'était définitif tant que M. Trump n'avait pas annoncé son choix.

M. Trump souhaite que la Fed réduise fortement ses taux d'intérêt. La pression croissante qu'il exerce sur M. Powell et sur la Fed pour qu'ils réduisent leurs taux d'intérêt a fait naître la possibilité que M. Powell reste à la Fed au-delà du mois de mai pour tenter de protéger la Fed de toute nouvelle pression politique. Le mandat distinct de M. Powell en tant que membre du Conseil des gouverneurs court jusqu'en 2028.

La Fed, qui a réduit ses taux à trois reprises en 2025, a laissé son taux d'intérêt de référence inchangé dans la fourchette 3,50 %-3,75 % à l'issue d'une réunion politique de deux jours mercredi. M. Trump estime que le taux devrait être inférieur de deux à trois points de pourcentage, un niveau historiquement compatible avec une économie au point mort ou en perte de vitesse. L'économie a progressé à un taux annualisé de 4,4 % au troisième trimestre, selon les données du département du commerce. Au cours des mois qu'a duré la recherche du successeur de M. Powell par l'administration Trump, le président s'est montré favorable à différents candidats , même s'il a intensifié sa campagne pour exercer une influence sur la Fed, dont l'indépendance à l'égard des pressions politiques est considérée comme un élément clé de sa capacité à contrôler l'inflation. Ces derniers mois, Trump a tenté de limoger un gouverneur de la Fed dans une affaire actuellement devant la Cour suprême, et son ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle sur Powell au sujet de dépassements de coûts pour des rénovations au siège de la Fed à Washington - une démarche que le chef de la Fed a qualifiée de "prétexte" pour faire pression sur lui au sujet de la politique monétaire.

QUATRE CANDIDATS SUR LA LISTE RESTREINTE DE TRUMP

Tous les candidats à la succession de M. Powell sont d'accord avec M. Trump pour dire que les taux devraient être abaissés. C'était l'un des critères explicites du président pour son choix.

Jeudi, Warsh s'est hissé au premier rang des favoris des sites de paris pour le poste, les marchés de prédiction Polymarket et Kalshi estimant tous deux ses chances à plus de 80 %.

M. Warsh a appelé à un changement de régime à la banque centrale et souhaite, entre autres, réduire le bilan de la Fed, un objectif apparemment en contradiction avec la préférence de M. Trump pour une politique monétaire plus souple. Trump a failli choisir Warsh en 2018 pour le poste le plus élevé de la Fed, mais a préféré Powell, une décision que le président a publiquement et bruyamment regrettée pendant une grande partie du temps écoulé depuis lors.

Rick Rieder, directeur des investissements de la division mondiale des titres à revenu fixe de BlackRock, était mercredi encore le favori pour la nomination de M. Trump. M. Rieder, qui n'a jamais travaillé au gouvernement ou à la Fed, apporterait un visage neuf à une institution que le président accuse de partialité politique bien ancrée. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, l'un des deux décideurs politiques qui se sont opposés cette semaine à la décision de la banque centrale de maintenir les taux inchangés, est également en lice. Il a été le premier responsable politique de la Fed à présenter des arguments économiques en faveur d'une baisse des taux, affirmant que les droits de douane n'entraîneraient pas d'inflation et que l'économie avait besoin de soutien, deux arguments qui ont convaincu nombre de ses collègues et contribué à sceller le soutien aux baisses de taux de l'année dernière.

Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, était l'un des premiers candidats à ce poste, mais il est désormais considéré comme un choix peu probable après que M. Trump a déclaré qu'il préférait le garder à son poste actuel. M. Hassett est un économiste et un supporter inconditionnel de nombreuses politiques du président qui défient l'orthodoxie, notamment les droits de douane élevés et la répression de l'immigration.