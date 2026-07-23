Trump annonce une visite de Xi aux USA le 24 septembre, l'IA au menu

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que son homologue chinois Xi Jinping effectuerait une visite aux Etats-Unis le 24 septembre, à l'occasion de laquelle les deux dirigeants, a-t-il dit, discuteront d'intelligence artificielle (IA).

Au cours d'une visite d'Etat en Chine, en mai dernier, Donald Trump avait convié Xi Jinping à la Maison blanche.

"Le président Xi va venir le 24 septembre", a dit le président américain aux journalistes.

"Nous avons parlé (de l'IA) quand j'étais à Pékin, et nous en parlerons à nouveau", a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient après que le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est entretenu mercredi avec son homologue chinois Wang Yi, convenant de la nécessité d'identifier des domaines de coopération afin de poser les bases d'une "visite très positive".

(Jacob Bogage, Jasper Ward; version française Jean Terzian)