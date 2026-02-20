Trump annonce une taxe de 10% pour remplacer ses droits de douane "réciproques"

Point de presse à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a ‌annoncé vendredi une nouvelle surtaxe douanière mondiale de 10% afin de remplacer ses droits de ​douane "réciproques" imposés en avril dernier mais invalidés dans la journée par la Cour suprême.

Dénonçant une décision "profondément décevante" et "ridicule", le président américain a promis de recourir à d'autres "options très puissantes", dont le Trade ​Act de 1974.

"Aujourd'hui, je vais signer un décret pour imposer un droit de douane mondial de 10% en vertu de la ​section 122 [du Trade Act], en plus de nos ⁠droits de douane habituels déjà appliqués", a-t-il déclaré.

Cette surtaxe s'appliquera pendant une période d'environ ‌cinq mois, a-t-il précisé.

L'article 122 autorise le président des Etats-Unis à imposer à des pays jusqu'à 15% de droits de douane, pour une période limitée à ​150 jours, lorsque la balance ‌des paiements américaine affiche des déficits "importants et sérieux". Elle n'impose pas ⁠d'enquête préalable et n'impose aucune autre limite de procédure.

Donald Trump est revenu sur la décision de la Cour suprême, qui a jugé par six voix contre trois que le président américain ne ⁠pouvait pas invoquer l'argument ‌de l'urgence nationale prévu par une loi de 1977, l'IEEPA (International Emergency Economic ⁠Powers Act), pour imposer des droits de douane "réciproques" sans l'approbation du Congrès.

"Je peux détruire un ‌pays, mais pas le taxer", a ironisé le président américain, en disant avoir "absolument honte" ⁠des juges ayant voté en faveur de cette décision.

"Nous avons des ⁠alternatives, de grandes alternatives", ‌a-t-il ensuite lancé devant les journalistes. "Il pourrait y avoir plus d'argent. Nous prendrons plus d'argent et ​nous serons encore plus forts."

Outre l'article 122, le ‌président américain a annoncé l'ouverture de plusieurs enquêtes commerciales en vertu de l'article 301 du Trade Act, qui permet d'imposer ​des surtaxes lorsque les droits des Etats-Unis en vertu d'un accord commercial sont bafoués, ou si un acte, une politique ou une pratique d'un gouvernement étranger entrave ou restreint ⁠le commerce américain.

Cette décision était largement anticipée, tout comme celle de recourir à la surtaxe temporaire prévue par l'article 122, mais les investigations lancées en vertu de l'article 301 s'étendent généralement sur plusieurs mois.

"Les pays qui nous ont pillés pendant des années (...) sont tellement contents (...) Mais ils ne danseront plus très longtemps", a affirmé le président américain.

(Doina Chiacu, Jean-Stéphane Brosse pour la version ​française, édité par Zhifan Liu)