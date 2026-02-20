Trump annonce une nouvelle surtaxe douanière mondiale de 10%

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi une nouvelle surtaxe douanière mondiale de 10% en réaction à la décision de la Cour suprême d'invalider ses droits de douane "réciproques" imposés en avril dernier.

Dénonçant une décision "profondément décevante" et "ridicule", le président américain a promis de recourir à d'autres "options très puissantes", dont le Trade Act de 1974.

"Aujourd'hui, je vais signer un décret pour imposer un droit de douane mondial de 10% en vertu de la section 122 ([du Trade Act], en plus de nos droits de douane habituels déjà appliqués", a-t-il déclaré.

Cette surtaxe s'appliquera pendant une période d'environ cinq mois, a-t-il précisé.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)