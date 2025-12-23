Trump annonce une nouvelle classe de bâtiments de guerre à son nom

Le président américain Donald Trump a dévoilé lundi un projet de construction d'une nouvelle classe de bâtiments de guerre, à son nom ("Trump Class"), lançant un processus de renforcement de la flotte navale des Etats-Unis, tout en exprimant sa volonté de superviser davantage les travaux des entreprises de défense.

Ces nouveaux bâtiments de guerre seront plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que les navires produits jusqu'à présent, a déclaré Donald Trump, ajoutant que ces bateaux seraient la pierre angulaire d'une dénommée "Flotte dorée" destinée à consolider la domination navale américaine.

Dans un premier temps, deux navires de guerre seront construits, avec l'objectif d'en produire entre 20 et 25 au total sur le long-terme.

En plus d'apposer une nouvelle fois son nom à un projet du gouvernement fédéral, Donald Trump, qui a critiqué par le passé l'apparence des bâtiments de guerre américains, entend participer à la conception des appareils.

"Nous n'avons pas construit de navire de guerre depuis 1994", a-t-il dit aux journalistes. "Ces vaisseaux avant-gardistes seront parmi les navires de guerre les plus meurtriers (...) autres que nos sous-marins".

Certains représentants américains ont dit s'inquiéter que l'absence de nouveaux bâtiments de guerre ces dernières années ait permis à la Chine de prendre un avantage économique et militaire sur les Etats-Unis.

Donald Trump a toutefois minimisé la prise en compte du rival chinois dans sa décision, déclarant que le renforcement de la flotte américaine était "un rempart contre tout le monde".

Le président américain a fait savoir par ailleurs que ce projet s'accompagnerait en parallèle d'une pression accrue sur les entreprises du secteur de la défense pour que celles-ci accélèrent leur production et réduisent leurs coûts.

Il a déclaré qu'il rencontrerait la semaine prochaine des dirigeants de grandes entreprises de la défense pour évoquer les retards de livraison et évaluer l'impact des dividendes et des programmes de rachat d'actions sur les processus de production.

(Reportage de Steve Holland, avec la contribution de Steve Gorman et Jarrett Renshaw; version française Jean Terzian)