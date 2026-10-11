Trump annonce un cessez-le-feu dans l'énergie entre la Russie et l'Ukraine

Donald Trump annonce dimanche qu'un cessez-le-feu a été conclu entre la Russie et l'Ukraine dans le domaine de l'énergie et qu'il entre en vigueur immédiatement.

"Avec effet immédiat, il y a un CESSEZ-LE-FEU ÉNERGÉTIQUE dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties ont donné leur accord. Ne le violez pas !", écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Ni Kyiv ni Moscou ne confirment cette annonce dans l'immédiat.

(Ismail Shakil, version française Benjamin Mallet)