Trump annonce un cadre d'accord avec l'Otan sur le Groenland, pas de surtaxes douanières pour les Européens

Donald Trump a annoncé mercredi qu'un cadre d'accord à propos du Groenland avait été trouvé avec l'Otan, ajoutant qu'il s'abstiendrait en l'état d'imposer des droits de douane supplémentaires contre huit pays européens à compter du 1er février pour leur opposition à son projet d'acquisition de l'île de l'Arctique.

Le président américain a effectué ces commentaires via son réseau social Truth à l'issue d'un entretien avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, en marge du Forum économique mondial à Davos en Suisse.

(Jasper Ward à Washington; version française Jean Terzian)