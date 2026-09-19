Trump annonce un accord entre les Etats-Unis et le Danemark sur le Groenland

par Gram Slattery, Erin Banco, Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen

Les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland ont conclu un accord permettant à Washington de développer de manière significative sa présence militaire sur l'île, a annoncé vendredi le président américain Donald Trump.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le locataire de la Maison blanche a indiqué qu'il serait interdit aux adversaires des Etats-Unis de construire des bases militaires au Groenland.

Donald Trump a ajouté qu'aucun ennemi des Etats-Unis ne pourrait faire d'investissements sensibles sur l'île sans avoir obtenu l'aval de Washington et que l'accord n'avait pas de date d'expiration.

"Sous ma direction, nous avons collaboré avec des représentants du Danemark et du Groenland afin de garantir que les Etats-Unis disposent à jamais de toute la latitude nécessaire pour prendre les mesures qui s'imposent au Groenland afin d'assurer et de défendre la sécurité du Groenland et des Etats-Unis", a écrit Donald Trump.

Un peu plus tôt, deux sources proches du dossier ont rapporté à Reuters que les Etats-Unis et le Danemark étaient sur le point de conclure un accord concernant le statut du Groenland, qui permettrait à l'armée américaine de renforcer sa présence sur l'île.

Donald Trump a déclaré, sans fournir de détails, que les Etats-Unis déploieraient bientôt une importante présence militaire au Groenland.

"C'est un rêve devenu réalité pour les Etats-Unis", a-t-il écrit.

Le cabinet de la Première ministre danoise a dit vendredi que l'accord renforcerait la sécurité dans l'Atlantique nord et dans l'Arctique.

Peu de détails concernant l'accord étaient connus vendredi soir.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré dans un communiqué distinct que l'accord répondait de façon "permanente et complète" aux inquiétudes de Washington concernant la sécurité nationale.

"Le Groenland fera toujours partie de la zone de défense stratégique de l'Amérique du Nord et en exclura tout adversaire, tant sur son territoire que dans la zone environnante", a-t-il écrit.

Un responsable au sein du département d'Etat a déclaré qu'aux termes de l'accord aucun pays qui ne serait pas membre de l'Otan ne pourrait construire de base militaire au Groenland et que seuls les Etats-Unis et leurs alliés pourraient effectuer des "investissements sensibles", sans préciser lesquels.

L'accord accorde aux Etats-Unis un accès permanent au territoire danois semi-autonome, ainsi que des droits de stationnement et de survol, et il continuerait de s'appliquer même si le Groenland devenait indépendant, a précisé le responsable.

(Gram Slattery et Erin Banco à Washington, Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen à Copenhague; version française Camille Raynaud)