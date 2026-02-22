Trump annonce qu'il va envoyer un navire-hôpital au Groenland

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il travaillait avec le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, pour envoyer un navire-hôpital au Groenland.

"Je travaille avec l'épatant gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry. Nous allons envoyer un formidable navire-hôpital au Groenland pour prendre soin du grand nombre de personnes qui sont malades et dont on ne s'occupe pas là-bas. C'est en route!"

Donald Trump, qui a exprimé sa volonté d'acquérir le Groenland, a fait cette annonce peu avant un dîner organisé à la Maison blanche pour les gouverneurs républicains.

Le roi Frederik X du Danemark s'est rendu la semaine dernière au Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark, afin de montrer l'unité des dirigeants danois et groenlandais, qui ont répété que l'île n'était pas à vendre.

Les déclarations du président américain interviennent quelques heures après que le Commandement conjoint de l'Arctique du Danemark a annoncé avoir évacué un membre d'équipage nécessitant des soins médicaux urgents d'un sous-marin américain se trouvant dans les eaux du Groenland.

On ignore quel lien Jeff Landry entretient avec cette affaire et si le message de Donald Trump a un rapport avec cette évacuation.

La marine américaine dispose de deux navires-hôpitaux mais aucun des deux n'est stationné en Louisiane.

(Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)