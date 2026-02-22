 Aller au contenu principal
Trump annonce qu'il va envoyer un navire-hôpital au Groenland
information fournie par Reuters 22/02/2026 à 04:21

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il travaillait avec le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, pour envoyer un navire-hôpital au Groenland.

"Je travaille avec l'épatant gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry. Nous allons envoyer un formidable navire-hôpital au Groenland pour prendre soin du grand nombre de personnes qui sont malades et dont on ne s'occupe pas là-bas. C'est en route!"

Donald Trump, qui a exprimé sa volonté d'acquérir le Groenland, a fait cette annonce peu avant un dîner organisé à la Maison blanche pour les gouverneurs républicains.

Le roi Frederik X du Danemark s'est rendu la semaine dernière au Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark, afin de montrer l'unité des dirigeants danois et groenlandais, qui ont répété que l'île n'était pas à vendre.

Les déclarations du président américain interviennent quelques heures après que le Commandement conjoint de l'Arctique du Danemark a annoncé avoir évacué un membre d'équipage nécessitant des soins médicaux urgents d'un sous-marin américain se trouvant dans les eaux du Groenland.

On ignore quel lien Jeff Landry entretient avec cette affaire et si le message de Donald Trump a un rapport avec cette évacuation.

La marine américaine dispose de deux navires-hôpitaux mais aucun des deux n'est stationné en Louisiane.

(Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)

Groenland
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

