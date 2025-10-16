Trump annonce qu'il reverra Poutine à Budapest, après des "progrès" sur l'Ukraine

(Actualisé avec message de Trump, précisions)

Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest, en Hongrie, à une date non précisée, jeudi à l'issue d'une longue conversation téléphonique avec le président russe.

Deux mois après le sommet infructueux d'Anchorage, en Alaska, et à la veille de la visite à la Maison blanche du président ukrainien Volodimir Zelensky, le président américain a assuré que "de grands progrès ont été faits" lors de cet appel qui a duré plus de deux heures.

Une réunion russo-américaine de conseillers de haut niveau aura lieu la semaine prochaine, a poursuivi Donald Trump dans un message sur son réseau Truth Social, sous la supervision du secrétaire d'Etat Marco Rubio pour les Etats-Unis.

"Puis le président Poutine et moi-même nous réunirons dans un endroit déjà convenu, à Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre sans gloire entre la Russie et l'Ukraine", a ajouté le président américain.

La Maison blanche et le Kremlin ont tous deux fait état d'un entretien "positif et fructueux" entre Donald Trump et Vladimir Poutine avant la visite de Volodimir Zelensky, qui se rendra à Washington pour chercher à obtenir des Etats-Unis des missiles de croisière Tomahawk, capables de frapper en profondeur le territoire russe.

Donald Trump n'avait pas exclu ces dernières semaines de fournir ces armes à l'Ukraine si le président russe refusait de s'asseoir à la table des négociations.

Kirill Dmitriev, l'émissaire spécial du Kremlin engagé dans les précédents pourparlers entre Washington et Moscou, a évoqué un appel "positif et productif" qui a permis delon lui de fixer "clairement les prochaines étapes".

(Rédigé par Susan Heavey et Doina Chiacu à Washington, avec rédaction de Moscou, version française Jean-Stéphane Brosse)