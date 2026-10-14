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Trump annonce le lancement de l'exploration pétrolière, gazière et minière au Groenland
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 07:21

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(Actualisé avec détails)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi sur son réseau Truth Social que des travaux "de grande envergure" d'exploration pétrolière, gazière et minière s'apprêtaient à débuter au Groenland.

Le locataire de la Maison blanche n'a pas donné davantage de détails mais il a écrit que "des experts avancent que les réserves de pétrole facilement exploitables sont plus importantes que celles de presque n'importe quel autre territoire, où que ce soit dans le monde".

Les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé le mois dernier un accord de sécurité visant à mettre fin aux tensions nées des menaces répétées de Donald Trump sur une prise de contrôle de l'île riche en minerais.

L'accord accorde un rôle croissant à l'armée américaine au Groenland, menant la voie à la création de deux nouvelles bases militaires adossées au système de défense antimissile "Dôme d'or" voulu par le président américain, tout en réaffirmant la souveraineté du Danemark et le droit à l'autodétermination du peuple groenlandais.

"Toute future attaque contre les Etats-Unis devra passer par le Groenland, où notre Défense abattra systématiquement les drones, missiles et toute autre forme d'arme qui n'a pas encore été conçue", a-t-il ajouté sur Truth Social.

(Rhea Rose Abraham; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)

Groenland
Donald Trump
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