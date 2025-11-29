Trump annonce la fermeture de l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela

(Actualisé avec contexte)

Le président américain Donald Trump a fait savoir samedi que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela allait être "entièrement fermé".

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Trump écrit : "À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, veuillez considérer que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela doit être entièrement fermé."

Donald Trump a déclaré à des militaires en début de semaine que les États-Unis allaient "très prochainement" lancer des opérations terrestres pour arrêter des trafiquants de drogue vénézuéliens présumés.

Des responsables américains contactés par Reuters se sont dits surpris par l'annonce de Donald Trump et ignoraient tout des opérations militaires américaines en cours visant à imposer la fermeture de l'espace aérien vénézuélien. Le Pentagone n'a pas répondu aux demandes de commentaires et la Maison blanche n'a fourni aucune explication supplémentaire.

Le ministère vénézuélien de la Communication, qui gère toutes les demandes de la presse pour le gouvernement, n'a pas répondu dans l'immédiat.

La semaine dernière, l'autorité américaine de régulation de l'aviation a mis en garde les compagnies aériennes contre une "situation potentiellement dangereuse" lors du survol du Venezuela en raison d'une "détérioration de la situation sécuritaire et d'une activité militaire accrue dans ou autour" du pays.

Le Venezuela a révoqué les droits d'exploitation de six grandes compagnies aériennes internationales qui avaient suspendu leurs vols vers le pays suite à un avertissement de l'Administration fédérale de l'aviation américaine.

(Reportage Phil Stewart, Idrees Ali et Lucia Mutikani à Washington, avec Mrinmay Dey à Bangalore ; Version française Elizabeth Pineau et Kate Entringer)