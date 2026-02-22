Trump annonce l'envoi d'un navire-hôpital au Groenland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il travaillait avec le gouverneur de Louisiane Jeff Landry pour envoyer un bateau-hôpital au Groenland, un territoire danois que M. Trump a déclaré vouloir acquérir.

M. Trump a annoncé ce projet sur les médias sociaux quelques instants avant d'organiser un dîner pour les gouverneurs républicains à la Maison Blanche, où il s'est assis à côté de M. Landry et a discuté avec lui.

"En collaboration avec le fantastique gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, nous allons envoyer un grand bateau-hôpital au Groenland pour soigner les nombreuses personnes qui sont malades et qui ne sont pas soignées là-bas. C'est en route!!!" A déclaré Trump.

Ni la Maison Blanche ni le bureau de M. Landry n'ont répondu aux questions concernant le message, ni à celles visant à savoir si le navire avait été demandé par le Danemark ou par le Groenland et quelles personnes malades avaient besoin d'aide. Le ministère de la guerre n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La semaine dernière, le roi du Danemark Frederik s'est rendu pour la deuxième fois en un an au Groenland, tentant ainsi de montrer son unité avec le territoire face à la volonté de M. Trump d'acheter l'île.

À la fin du mois dernier, le Groenland, le Danemark et les États-Unis ont tenu des pourparlers pour résoudre la situation après des mois de tensions au sein de l'alliance de défense de l'Otan.

Le message de M. Trump est intervenu quelques heures après que le commandement conjoint de l'Arctique danois a déclaré avoir évacué un membre d'équipage d'un sous-marin américain qui nécessitait un traitement médical urgent dans les eaux du Groenland, à sept milles nautiques de la capitale du Groenland, Nuuk.

Il n'a pas été possible de savoir quel était le lien entre M. Landry et l'affaire, ni si le poste avait un rapport avec l'évacuation.

La marine américaine possède deux navires-hôpitaux, le Mercy et le Comfort, mais aucun n'est stationné en Louisiane.