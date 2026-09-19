Trump affirme que les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland ont conclu un accord sur l'île

Le président américain Donald J. Trump monte à bord de Marine One

par Gram Slattery, Erin Banco, Jacob ‌Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen

Le président américain Donald ​Trump a déclaré vendredi que Washington avait conclu un accord avec le Danemark et le Groenland qui donne aux Etats-Unis un ​contrôle permanent sur la sécurité et tous les autres besoins de l'île.

Cette déclaration intervient ​quelques minutes après que deux ⁠sources proches du dossier ont rapporté à Reuters que les ‌Etats-Unis et le Danemark étaient sur le point de conclure un accord concernant le statut du Groenland, ​qui permettrait à ‌l'armée américaine de renforcer sa présence sur l'île.

Si ⁠cet accord voyait le jour, il serait toutefois en deçà de l'objectif initial du président américain, Donald Trump, qui souhaitait purement ⁠et simplement ‌acquérir le Groenland, avaient précisé les sources, sous couvert ⁠d'anonymat.

Il pourrait néanmoins se traduire par une présence américaine plus ‌marquée sur un territoire qui concentre l'attention du ⁠locataire de la Maison blanche depuis près de ⁠dix ans, avaient-elles ‌ajouté.

Les parties concernées ont discuté de dispositions visant à garantir que ​le territoire groenlandais puisse être ‌utilisé pour le "Golden Dome", le projet de gigantesque bouclier antimissile que l'administration Trump ​tente de mettre en place pour protéger le territoire américain, avaient expliqué les sources.

L'une d'elles avait souligné que les ⁠discussions portaient également sur des dispositions visant à limiter la présence et l'influence de la Chine sur l'île.

(Reportage Gram Slattery et Erin Banco à Washington, Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen à Copenhague; avec la contribution de Costas Pitas et Daphne Psaledakis; version ​française Claude Chendjou)