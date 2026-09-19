Trump affirme que les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland ont conclu un accord sur l'île

Le président américain Donald J. Trump monte à bord de Marine One
par Gram Slattery, Erin Banco, Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que Washington avait conclu un accord avec le Danemark et le Groenland qui donne aux Etats-Unis un contrôle permanent sur la sécurité et tous les autres besoins de l'île.
Cette déclaration intervient quelques minutes après que deux sources proches du dossier ont rapporté à Reuters que les Etats-Unis et le Danemark étaient sur le point de conclure un accord concernant le statut du Groenland, qui permettrait à l'armée américaine de renforcer sa présence sur l'île.
Si cet accord voyait le jour, il serait toutefois en deçà de l'objectif initial du président américain, Donald Trump, qui souhaitait purement et simplement acquérir le Groenland, avaient précisé les sources, sous couvert d'anonymat.
Il pourrait néanmoins se traduire par une présence américaine plus marquée sur un territoire qui concentre l'attention du locataire de la Maison blanche depuis près de dix ans, avaient-elles ajouté.
Les parties concernées ont discuté de dispositions visant à garantir que le territoire groenlandais puisse être utilisé pour le "Golden Dome", le projet de gigantesque bouclier antimissile que l'administration Trump tente de mettre en place pour protéger le territoire américain, avaient expliqué les sources.
L'une d'elles avait souligné que les discussions portaient également sur des dispositions visant à limiter la présence et l'influence de la Chine sur l'île.
(Reportage Gram Slattery et Erin Banco à Washington, Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen à Copenhague; avec la contribution de Costas Pitas et Daphne Psaledakis; version française Claude Chendjou)
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