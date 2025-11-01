Trump accuse le Nigeria "de permettre le massacre de chrétiens", menace d'une action militaire

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il avait demandé au département de la Défense de se préparer à une éventuelle action militaire au Nigeria si le gouvernement nigérian "continue de permettre le massacre de chrétiens."

Le gouvernement américain interrompra également toute aide et assistance envers le Nigeria, a déclaré Donald Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Les États-Unis pourraient "très bien envahir ce pays aujourd'hui discrédité, les armes à la main, pour éliminer complètement les terroristes islamistes qui commettent ces horribles atrocités".

Le Nigeria est aux prises avec une insurrection de longue date, dans le nord-est du pays, principalement menée par le groupe armé islamiste Boko Haram et l'une de ses branches, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.

(Rédigé par Ismail Shakil, version française Kate Entringer)