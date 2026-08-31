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Trump à propos de Warsh : "Il fera ce qu'il a à faire"
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 22:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions dans les paragraphes 4 et 5)

par Steve Holland et Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi aux journalistes dans le Bureau ovale qu'il avait beaucoup de respect pour le président de la Réserve fédérale , Kevin Warsh, et que "celui-ci ferait ce qu'il avait à faire" en matière de taux d'intérêt.

Dans un récent discours, M. Warsh a déclaré que la banque centrale américaine "aurait du pain sur la planche" si les décideurs politiques n’obtenaient pas l’assurance dont ils ont besoin que l’inflation se dirige vers les 2 %.

Trump ne cesse de réclamer une baisse des taux d'intérêt. "À mon avis, nous devrions bénéficier de taux d'intérêt de loin les plus bas au monde", a déclaré Trump lundi.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, privilégié par la Fed, s’est maintenu à 3,7% en glissement annuel en juillet. Le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des électeurs à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Les responsables de la banque centrale se réuniront le mois prochain pour examiner d’éventuelles modifications des taux d’intérêt.

Kevin Warsh
Donald Trump
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