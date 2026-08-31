Trump à propos de Warsh : “Il fera ce qu'il a à faire”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi aux journalistes dans le Bureau ovale qu'il avait beaucoup de respect pour le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, et qu'“il ferait ce qu'il avait à faire” en matière de taux d'intérêt.