Trump a offert d'aider à mettre fin à la guerre en Ukraine lors d'un appel avec Poutine

Le président américain Donald Trump a proposé son aide à son homologue russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré dimanche le conseiller du Kremlin pour la politique étrangère Iouri Ouchakov.

Donald Trump a fait cette offre lors d'un appel avec Vladimir Poutine de près de 90 minutes, alors qu'il doit participer la semaine prochaine au sommet de l'Otan en Turquie, selon Iouri Ouchakov.

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner poursuivront leurs efforts pour parvenir à un accord et ils sont prêts à se rendre de nouveau à Moscou, a dit Iouri Ouchakov, citant le locataire de la Maison blanche.

Selon Iouri Ouchakov, Vladimir Poutine a donné une évaluation réaliste de la situation en Ukraine.

(Reuters; version française Camille Raynaud)