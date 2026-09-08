Trump a dit à Poutine vouloir restaurer les liens USA-Russie en mettant fin à la guerre en Ukraine-Kremlin

(Actualisé tout du long avec conseiller du Kremlin, éléments supplémentaires)

par Dmitry Antonov

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi à son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique qu'il voulait une fin rapide à la guerre en Ukraine et que cela permettrait de rétablir pleinement les liens entre Washington et Moscou, a rapporté le Kremlin.

Vladimir Poutine soutient l'approche de Donald Trump, a ajouté un conseiller de la présidence russe à propos de la discussion entre les deux dirigeants.

Cet entretien téléphonique, qui a duré une heure selon le Kremlin, intervient à la suite de la visite de deux émissaires de Donald Trump à Moscou puis Kyiv au cours du week-end avec l'objectif de relancer les négociations trilatérales chapeautées par Washington pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, entré en février dernier dans sa cinquième année.

Aucune avancée notable n'a été signalée à l'issue des discussions tenues par Steve Witkoff et Jared Kushner avec Vladimir Poutine samedi puis avec le président ukrainien Volodimir Zelensky dimanche, même si les émissaires américains ont soulevé l'hypothèse que les pourparlers puissent reprendre.

Le Kremlin, qui avait dit lors du week-end ne pas exclure une reprise des négociations, n'a fait aucune mention de cette question dans son compte-rendu de l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

S'exprimant mardi devant les journalistes, un conseiller de haut rang de la présidence russe, Iouri Ouchakov, a simplement déclaré que les deux dirigeants ont donné une "note positive" à la tournée diplomatique des deux émissaires de Washington.

Vladimir Poutine a dit à Donald Trump ce qu'il pensait que les Etats-Unis pouvaient faire pour aider à mettre fin au conflit, a-t-il rapporté, et il lui a présenté son analyse de la situation sur le champ de bataille.

Le président américain a clairement fait comprendre qu'il voulait que le conflit prenne fin rapidement, a ajouté le conseiller du Kremlin.

Un tel scénario "ouvrirait immédiatement les perspectives - impressionnantes et d'une portée considérable - d'une pleine réhabilitation des relations entre les Etats-Unis et la Russie", a-t-il déclaré aux journalistes.

Aux yeux de Donald Trump, a poursuivi Iouri Ouchakov, "cela aurait un impact particulier sur les liens commerciaux et économiques, avec la promesse de bénéfices énormes pour les deux pays". Le chef de la Maison blanche est "désireux qu'une avancée majeure soit réalisée durant sa présidence" et le chef du Kremlin a "soutenu cette approche", a dit son conseiller.

"MYTHES DE LA MENACE RUSSE"

L'administration de Donald Trump, qui a renoué les contacts directs avec Vladimir Poutine dans la foulée de son retour au pouvoir en janvier 2025, a chapeauté en mars 2025 de premières discussions trilatérales destinées à mettre fin à la guerre en Ukraine. En dépit de nouveaux cycles organisés en janvier et février derniers, les pourparlers sont restés dans l'impasse.

Moscou et Kyiv ont intensifié leurs attaques respectives au cours des derniers mois.

En amont de la visite des deux émissaires américains en Russie, une source proche du Kremlin a déclaré que Vladimir Poutine avait toujours pour objectif de prendre le plein contrôle de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit de l'une des demandes de longue date de Moscou dans les discussions, que Kyiv a fermement rejetée.

Iouri Ouchakov a dit mardi ne pas être en mesure de donner davantage de précisions sur la teneur de l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, indiquant toutefois que les deux dirigeants sont convenus de la nécessité que Russie et Ukraine continuent leurs échanges de prisonniers.

Le conseiller du Kremlin a décrit cette conversation téléphonique comme "constructive". Le président russe et son homologue américain sont convenus de rester en contact et de discuter à nouveau par téléphone si celait venait à être nécessaire, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Iouri Ouchakov a déclaré que Vladimir Poutine a assuré Donald Trump que la Russie n'avait aucune intention hostile à l'égard de l'Europe, en dépit des accusations répétées formulées par divers dirigeants européens.

"Il a été mis en exergue que nous n'avons aucun projet quelconque d'agression à l'encontre de l'Europe", a dit le conseiller de la présidence russe. "Les mythes qui sont répandus à propos de la menace russe servent simplement de prétexte aux Européens pour accroître leur soutien à l'Ukraine et leurs propres dépenses de défense".

(Dmitry Antonov; version française Benjamin Mallet, Sophie Louet et Jean Terzian)