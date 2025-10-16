Trump a autorisé la CIA à mener des opérations au Venezuela, accentuant la pression sur Maduro

Le président américain Donald Trump a confirmé mercredi avoir autorisé l'Agence centrale du renseignement (CIA) à mener des opérations clandestines au Venezuela, dans ce qui constitue une importante escalade des pressions exercées par Washington contre le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Citant des représentants américains au fait de la question, le New York Times a rapporté en premier lieu cette directive classifiée, ajoutant que l'objectif était de chasser Nicolas Maduro du pouvoir à Caracas. L'administration Trump a offert plus tôt cette année une récompense de 50 millions de dollars pour toute information qui permettrait l'arrestation du dirigeant vénézuélien et son inculpation pour narcotrafic.

D'après le New York Times, la nouvelle directive autorise la CIA à mener des opérations létales au Venezuela et à effectuer un éventail d'opérations dans les Caraïbes.

S'exprimant par la suite à la Maison blanche, Donald Trump n'a pas répondu à la question de savoir si la CIA avait reçu l'autorisation d'assassiner Nicolas Maduro, déclarant simplement aux journalistes que le Venezuela "sentait la pression".

Interrogé sur sa décision de permettre à la CIA d'opérer dans le pays d'Amérique latine, le président américain a déclaré vouloir lutter contre l'immigration clandestine et le trafic de drogue à destination des Etats-Unis.

"Première raison, ils ont vidé leurs prisons en direction des Etats-Unis (...) Ils sont venus par la frontière. Ils sont venus parce que nous avions une frontière ouverte", a dit Donald Trump dans le Bureau ovale, sans fournir de preuve que d'ex-détenus vénézuéliens ont été envoyés aux Etats-Unis. Il a régulièrement accusé l'administration de son prédécesseur Joe Biden de ne pas lutter contre l'immigration clandestine.

"L'autre chose", a-t-il poursuivi devant les journalistes, "c'est la drogue". Il a ajouté que les Etats-Unis ont réalisé des progrès pour intercepter des cargaisons de drogue au large du pays et que des mesures supplémentaires étaient désormais centrées sur les voies d'acheminement terrestres.

Sollicitée par Reuters pour des précisions sur les propos de Donald Trump et les mesures spécifiques que celui-ci a autorisées, la Maison blanche a refusé d'effectuer un commentaire.

CARACAS DÉNONCE UNE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL

Historiquement, l'implication de la CIA dans de telles opérations à l'étranger peut varier, allant d'un rôle de soutien - avec notamment l'apport de renseignements, sans présence physique - à la tenue de missions paramilitaires directes.

La CIA a effectué de multiples opérations en Amérique latine dans le passé, en particulier pendant la Guerre froide.

Reuters a rapporté que la CIA mène depuis des années des opérations clandestines au Mexique dans le but de traquer les chefs de cartel les plus recherchés.

Le gouvernement vénézuélien a déclaré mercredi que les commentaires de Donald Trump représentaient une violation du droit international, ajoutant que les mesures décidées par les Etats-Unis avaient pour but de légitimer une opération de "changement de régime" avec l'objectif de s'emparer des ressources pétrolières du Venezuela.

"Notre mission permanente à l'Onu va soulever ce grief demain auprès du Conseil de sécurité et du secrétaire général (Antonio Guterres), pour demander que le gouvernement américain rende des comptes", est-il écrit dans un communiqué publié par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil, via la messagerie Telegram.

Donald Trump a accusé à de multiples reprises le Venezuela d'être un carrefour pour le trafic de fentanyl, bien que des données officielles américaines montrent que cette drogue provient principalement du Mexique.

Sur ordre du chef de la Maison blanche, un important dispositif a été mis en place par l'armée américaine dans le sud des Caraïbes. Au moins cinq frappes ont été effectuées contre des navires accusés par l'administration Trump d'acheminer de la drogue, sans que des preuves ne soient fournies.

Cette campagne est l'une des dernières illustrations à date de la volonté de Donald Trump d'utiliser l'armée américaine pour de nouveaux types d'opérations, souvent controversées sur le plan légal, après avoir notamment dépêché des troupes américaines à Los Angeles avec l'objectif annoncé de lutter contre la criminalité et l'immigration.

(Nandita Bose and Jarrett Renshaw, avec la contribution du bureau de Caracas; version française Jean Terzian)