Même durant la trêve hivernale, le mercato bat son plein... sur les bancs de l'Assemblée nationale. Comme le signale Ouest-France, un article publié au Journal officiel le 26 décembre a confirmé le « transfert » d'un député. Yannick Favennec, député de la troisième circonscription de la Mayenne, a décidé de quitter le groupe MoDem et démocrates apparentés, qu'il avait rejoint... en septembre dernier.

« Dans la crise, on doit se rassembler et se retrousser les manches. Aujourd'hui, pour reprendre Les tontons flingueurs, les centristes de l'Assemblée sont éparpillés façon puzzle. Cela fait des années que j'attends que le centre se rassemble pour que sa voix porte plus fort », avait-il alors justifié pour expliquer son ralliement. Mais trois mois plus tard, il va retrouver à l'Assemblée le groupe UDI, dont il avait fait partie entre 2012 et 2018 et qu'il avait alors quitté pour le groupe Libertés et territoires à l'époque.

« Je ne suis pas MoDem »

Yannick Favennec a justifié sur Twitter son choix, se montrant très critique contre son désormais ancien groupe parlementaire. « Je n'ai jamais rejoint le groupe MoDem. J'ai rejoint un groupe qui devait rassembler tous les centristes et s'appeler le groupe Démocrate. Dixit Patrick Mignola (président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, ndlr). Malheureusement, il y a eut (sic) tromperie sur la marchandise... J'en tire donc les

