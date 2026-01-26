Troisième procès pour les assassins présumés du journaliste slovaque Jan Kuciak

L'homme d'affaires slovaque Marian Kocner, le 19 décembre 2019 à Pezinok, en Slovaquie ( AFP / VLADIMIR SIMICEK )

Les responsables présumés de l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kusnirova sont jugés pour la troisième fois à partir de lundi en Slovaquie, huit ans après ce crime qui avait bouleversé ce pays d'Europe centrale.

Le procès s'est ouvert devant le tribunal pénal spécial de la ville de Pezinok, près de Bratislava peu avant 9H00 (08H00 GMT), a constaté l'AFP.

Accusé d'être le commanditaire, l'homme d'affaires Marian Kocner, 62 ans, a été conduit dans la salle d'audience menotté et portant un masque chirurgical par des hommes des forces spéciales cagoulés.

Il avait été acquitté à deux reprises, en 2020 et 2023, des décisions à chaque fois annulées par la Cour suprême, qui a décidé de nommer de nouveaux juges pour un troisième procès. Il purge cependant une peine de prison dans une autre affaire.

Jan Kuciak et Martina Kusnirova, tous deux âgés de 27 ans, avaient été tués par balle en février 2018 dans leur maison du village de Velka Maca, près de la capitale Bratislava, peu avant la publication d'un article mettant en lumière les liens entre des responsables politiques et la puissante mafia italienne 'Ndrangheta.

Martina Kusnirova avait été "abattue d'une balle dans le visage" et Jan Kuciak "touché par deux balles dans le cœur", selon les enquêteurs.

Ces assassinats avaient déclenché une vague de manifestations, les plus importantes depuis la chute du communisme, et conduit à la démission en mars 2018 du gouvernement de Robert Fico - revenu au pouvoir en 2023.

Les parents des deux victimes étaient présents lundi.

Selon l'avocat de la famille Kuciak, Peter Kubina, interrogé par l'AFP, 43 dates d'audience ont été fixées. M. Kocner a toujours nié avoir ordonné l'assassinat de Jan Kuciak, une défense qu'il devrait maintenir, estime Peter Kubina.

Il est rejugé aux côtés de sa présumée complice Alena Zsuzsova, 51 ans, qui était sa compagne.

- Impunité -

Reporters sans frontières (RSF) a salué "une nouvelle occasion de résoudre un crime qui a porté atteinte à la liberté de la presse en Slovaquie et en Europe" et appelé la cour à "tirer les leçons du passé et examiner minutieusement toutes les preuves du dossier", dans un communiqué.

Alena Zsuzsova, acquittée en 2020, avait été condamnée à 23 ans de prison en 2023, après avoir été reconnue coupable d'avoir commandité l'assassinat, pour "plaire" à Marian Kocner, souligne RSF.

En revanche, le tribunal avait jugé qu'il n'avait "pas été prouvé" que Marian Kocner avait orchestré le meurtre.

La Cour suprême a reproché aux juges de ne pas avoir pris en compte tous les éléments de preuve, dont les messages cryptés échangés par M. Kocner et Mme Zsuzsova avant, pendant et après les assassinats.

Trois autres personnes, dont deux tueurs à gages, ont été condamnées pour ce crime et purgent des peines de 25 ans de prison.

M. Kocner avait été condamné à 19 ans de prison en 2020, notamment pour faux en écriture.

Alena Zsuzsova avait, elle, été condamnée à 21 ans de prison pour sa participation au meurtre d'un maire, Laszlo Basternak, avant d'être reconnue coupable dans le dossier Kuciak.

En 2017, Jan Kuciak avait accusé Marian Kocner de montages financiers frauduleux, ce qui lui avait valu des menaces.

Selon RSF, qui dénonce une longue culture de l'impunité, le jeune homme n'est peut-être pas le premier journaliste assassiné en raison de son travail dans l'histoire récente de la Slovaquie.

En août 2025, la police a rouvert une enquête pour meurtre avec préméditation concernant le journaliste d'investigation indépendant Pavol Rypal, porté disparu depuis 2008, a confirmé à l'AFP Jaroslav Macek, procureur régional adjoint à Nitra (ouest).

La Slovaquie, membre de l'Union européenne, se classe 38e sur 180 pays dans l'indice mondial de la liberté de la presse 2025 de RSF.