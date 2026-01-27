Trois touristes français morts dans le naufrage d'un bateau au large d'Oman

Trois touristes français sont morts dans le naufrage d'un bateau au large d'Oman, a annoncé mardi la police du sultanat dans un message sur X.
Le bateau, qui transportait 25 personnes dont des touristes français, un guide et le capitaine de l'embarcation, a chaviré alors qu'il se trouvait à 2,5 milles nautiques du port Sultan Qaboos, dans le golfe d'Oman.
Deux touristes ont en outre été légèrement blessés.
Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.
(Nayera Abdallah, avec John Irish à Paris, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)
