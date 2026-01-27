 Aller au contenu principal
Trois touristes français morts dans le naufrage d'un bateau au large d'Oman
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 10:54

Trois touristes français sont morts dans le naufrage d'un bateau au large d'Oman, a annoncé mardi la police du sultanat dans un message sur X.

Le bateau, qui transportait 25 personnes dont des touristes français, un guide et le capitaine de l'embarcation, a chaviré alors qu'il se trouvait à 2,5 milles nautiques du port Sultan Qaboos, dans le golfe d'Oman.

Deux touristes ont en outre été légèrement blessés.

Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Nayera Abdallah, avec John Irish à Paris, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)

