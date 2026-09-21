Trois soldats sud-coréens blessés dans une explosion survenue dans la zone démilitarisée

Trois officiers de l'armée sud-coréenne ont été blessés lundi lors d'une explosion survenue pendant qu'ils menaient une opération dans le secteur ouest de la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées, a dit l'État-major interarmées (JCS) de Séoul.

Les causes de cette explosion ne sont pas connues à ce stade.

Deux des officiers ont été évacués par hélicoptère. Le troisième devait l'être par la route avant d'être également évacué par les airs, a précisé le JCS dans un communiqué, sans donner plus de détails sur leur état de santé.

Selon les médias sud-coréens, l'explosion aurait pu être causée par une mine.

Elle s'est produite au sud de la ligne de démarcation militaire, à l'intérieur de la DMZ ("demilitarized zone"), a poursuivi le JCS. Cette frontière sépare les deux pays depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953), qui s'est conclue par un armistice et non pas par un traité de paix.

Les explosions de mines représentent un danger récurrent dans la DMZ et aux alentours, où des engins non explosés et des mines blessent régulièrement des militaires des deux camps.

Les forces nord-coréennes ont lancé des travaux de fortification en mars près de la frontière, via notamment la pose de mines et la construction de clôtures, selon les médias.

Au début du mois, le député sud-coréen Yu Yong-weon a déclaré que des champs de mines et d'autres installations construites par la Corée du Nord dépassaient la ligne de démarcation militaire d'environ 10 à 15 mètres en six endroits situés dans la partie ouest de la zone démilitarisée.

(Joyce Lee, Version française Benoit Van Overstraeten)