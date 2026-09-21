Trois soldats sud-coréens blessés dans l'explosion d'une mine dans la zone démilitarisée

(Actualisé avec la cause de l'explosion)

Trois soldats sud-coréens ont été blessés lundi lors de l'explosion d'une mine antipersonnel survenue pendant une opération dans le secteur ouest de la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées, a dit l'État-major interarmées (JCS) de Séoul.

Deux des soldats ont été évacués par hélicoptère. Le troisième, ainsi que d'autres personnes ayant participé à l'opération, sont en cours de transfert vers un hôpital pour y subir des examens médicaux, précise l'État-major interarmées (JCS) dans un communiqué, sans donner plus de détails sur leur état de santé.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré dans un message publié sur la plateforme X que l'explosion avait été provoquée par une mine terrestre pendant que les soldats déminaient un itinéraire de patrouille dans la zone démilitarisée.

L'explosion s'est produite au sud de la ligne de démarcation militaire, à l'intérieur de la DMZ ("demilitarized zone"), a poursuivi le JCS. Cette frontière sépare les deux pays depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953), qui s'est conclue par un armistice et non pas par un traité de paix.

Les explosions de mines représentent un danger récurrent dans la DMZ et aux alentours, où des engins non explosés et des mines blessent régulièrement des militaires des deux camps.

Les forces nord-coréennes ont lancé des travaux de fortification en mars près de la frontière, via notamment la pose de mines et la construction de clôtures, selon les médias.

Au début du mois, le député sud-coréen Yu Yong-weon a déclaré que des champs de mines et d'autres installations construites par la Corée du Nord dépassaient la ligne de démarcation militaire d'environ 10 à 15 mètres en six endroits situés dans la partie ouest de la zone démilitarisée.

(Joyce Lee, Version française Benoit Van Overstraeten)