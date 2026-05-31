 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois plateformes offshore reprennent la production sur le gisement de gaz de South Pars en Iran, rapporte l'IRNA
information fournie par Reuters 31/05/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Iran a repris la production de gaz sur trois plateformes offshore du gisement de South Pars, qui avaient dû interrompre leur activité après que des attaques israéliennes eurent perturbé la capacité de traitement de certaines installations terrestres, a déclaré dimanche aux médias d'État le directeur général de la Pars Oil and Gas Company.

Touraj Dehqani a précisé que les plateformes n'avaient pas été endommagées. Il a ajouté que la production des trois plateformes était acheminée vers d'autres usines de traitement de la région pendant que les réparations se poursuivaient sur les installations endommagées, notamment la raffinerie de la phase 14.

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank