Trois plateformes offshore reprennent la production sur le gisement de gaz de South Pars en Iran, rapporte l'IRNA

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L'Iran a repris la production de gaz sur trois plateformes offshore du gisement de South Pars, qui avaient dû interrompre leur activité après que des attaques israéliennes eurent perturbé la capacité de traitement de certaines installations terrestres, a déclaré dimanche aux médias d'État le directeur général de la Pars Oil and Gas Company.

Touraj Dehqani a précisé que les plateformes n'avaient pas été endommagées. Il a ajouté que la production des trois plateformes était acheminée vers d'autres usines de traitement de la région pendant que les réparations se poursuivaient sur les installations endommagées, notamment la raffinerie de la phase 14.