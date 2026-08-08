Trois personnes tuées lors de frappes russes dans la région de Kyiv - responsable

Des frappes russes ont fait trois morts, dont un enfant, samedi dans la région entourant la capitale ukrainienne Kyiv, a déclaré un responsable.

Tymur Tkachenko, chef de l'administration régionale de Kyiv, a précisé que des frappes russes avaient été constatées à trois endroits dans le district de Boryspil, près de la capitale.

Trois autres personnes ont été blessées lors de cette attaque, a-t-il ajouté.

Dans la capitale même, des incendies ont été signalés dans deux quartiers, a déclaré le maire Vitali Klitschko, à la suite d'une alerte aérienne.

Des témoins de Reuters ont entendu plusieurs puissantes explosions qui ont secoué le centre-ville.

Alors que l'armée russe ne progresse pratiquement plus dans l'est de l'Ukraine, après quatre ans et demi de guerre, Moscou a intensifié ses attaques aériennes contre Kyiv et d'autres villes ukrainiennes en profitant de la pénurie de moyens de défense aérienne capables d'intercepter ses missiles balistiques.

Il y a trois jours, des frappes russes avaient tué 17 personnes dans Kyiv.

(Reportage Reuters, Version française Benoit Van Overstraeten)