Trois personnes tuées à Gaza par Israël

Une frappe aérienne israélienne a tué deux Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza jeudi, ont déclaré les autorités sanitaires du territoire, tandis que l'armée israélienne dit avoir tué une personne qui représentait selon elle une menace pour ses forces dans le sud de l'enclave.

Selon des médecins de la bande de Gaza, une frappe aérienne israélienne contre un groupe de Palestiniens dans le quartier de Touffah, à Gaza, a fait deux morts et en a blessé plusieurs autres.

L'armée israélienne n'a pas commenté cette information dans l'immédiat mais elle a déclaré que ses forces opérant dans le sud de la bande de Gaza avaient tué un palestinien qui représentait selon elle une menace imminente après être entré dans une zone encore occupée par Israël à l'intérieur de l'enclave.

Tsahal a qualifié cet incident de violation du cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Hamas, signé en octobre dernier.

La bande de Gaza a été réduite en ruines lors de la guerre déclenchée par une attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a fait 1.200 morts, selon les chiffres israéliens.

Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, affirme que plus de 72.000 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées par les tirs israéliens depuis lors.

Par ailleurs, au moins 460 personnes ont été tuées par Israël depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu en octobre dernier, selon les autorités palestiniennes.

Israël a déclaré que quatre soldats ont été tués par des combattants à Gaza depuis le début du cessez-le-feu. Les deux parties s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.

En janvier, le plan pour la résolution du conflit à Gaza est entré dans sa deuxième phase. Israël doit retirer davantage de troupes de l'enclave palestinienne et le Hamas doit céder le contrôle de l'administration du territoire.

