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Trois nouveaux cas confirmés de contamination par Ebola en Ouganda
information fournie par Reuters 23/05/2026 à 10:54

L'Ouganda a annoncé samedi trois nouveaux cas confirmés de contamination par le virus Ebola sur son sol, portant le total à cinq.

Ces nouveaux cas concernent un chauffeur ougandais ayant conduit un véhicule transportant le premier cas confirmé dans le pays et un travailleur de santé ayant pris en charge cette même personne, a précisé le ministère ougandais de la Santé dans un communiqué.

Le troisième cas concerne une femme congolaise.

(Shubham Kalia à Bangalore, version française Bertrand Bouceypar)

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