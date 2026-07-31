Trois membres dissidents de la Fed estiment qu'une hausse des taux est nécessaire pour freiner l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Logan de la Fed de Dallas, ainsi que des informations contextuelles sur la réaction des marchés et la position de Trump aux paragraphes 7 à 9, 11, 14 et 15)

* Les responsables des Fed de Cleveland, Minneapolis et Dallas affirment que la forte inflation a motivé leur vote en faveur d'une hausse des taux

* La politique monétaire actuelle ne devrait pas permettre de modérer l'inflation, selon Hammack, de la Fed de Cleveland

* Kashkari, de la Fed de Minneapolis, estime qu'une série de hausses des taux pourrait s'avérer nécessaire

* La Fed ne devrait pas compter sur des chocs pour remplir sa mission en matière d'inflation, déclare Logan, de la Fed de Dallas

par Michael S. Derby et Dan Burns

Trois responsables de la Réserve fédérale qui ont exprimé leur désaccord lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine en faveur d'une hausse des taux d'intérêt, ont appelé vendredi à une action immédiate pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

« L’inflation reste obstinément supérieure à 2 % depuis plus de cinq ans, et je ne suis pas convaincue qu’elle reviendra d’elle-même à notre objectif », a déclaré Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, dans un communiqué publié par sa banque régionale.

« Une hausse du taux des fonds fédéraux contribuerait à freiner l’activité économique et à réduire les pressions inflationnistes », a ajouté Mme Hammack, précisant que l’économie était en mesure de supporter des taux d’intérêt plus élevés compte tenu de la stabilité du marché de l’emploi. « J’aurais préféré que nous agissions lors de notre récente réunion, car je ne considérais pas l’orientation actuelle de la politique monétaire comme suffisamment restrictive. » Dans un communiqué distinct, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a également exprimé ses inquiétudes concernant l’inflation et a déclaré que le Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de définir la politique monétaire de la banque centrale, aurait dû relever les taux mercredi, dans le cadre d’une première étape d’une série de hausses.

« Pour parer au risque que l’inflation élevée ne s’enracine, je préférerais resserrer la politique monétaire de manière progressive, à mesure que nous recueillons davantage de données sur l’évolution de l’inflation et de l’emploi », a écrit M. Kashkari.

« Si l’inflation reste élevée, à mon avis, une série potentielle de petites mesures de resserrement serait préférable à l’attente, qui pourrait aboutir à la conclusion que des actions encore plus audacieuses étaient nécessaires », a déclaré M. Kashkari. Si l’inflation venait à se modérer, la Fed pourrait ralentir ou suspendre les hausses de taux « sans impact inutile sur l’économie réelle », a-t-il ajouté.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, troisième responsable à s’être prononcée cette semaine en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage du taux directeur de la banque centrale par rapport à sa fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %, a également déclaré qu’elle estimait que la politique monétaire actuelle n’exerçait aucune pression à la baisse sur l’inflation.

« En l’absence de toute restriction de politique monétaire, l’inflation devrait continuer à évoluer au-dessus de l’objectif jusqu’à ce qu’un choc imprévu survienne », a déclaré Mme Logan dans un communiqué séparé. « Le FOMC ne peut pas compter sur des chocs imprévus pour atteindre ses objectifs et peut toujours ajuster sa politique si de tels chocs se produisent. »

Une hausse « modeste » des taux « à court terme pourrait réduire la probabilité de devoir prendre des mesures plus radicales par la suite », a-t-elle ajouté.

Mercredi, le FOMC a voté à 9 voix contre 3 en faveur du maintien des taux inchangés.

UNE INFLATION TENACE Le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh dans le but exprès d’assouplir la politique monétaire, mesure que Trump juge nécessaire pour alléger le fardeau de la dette publique et relancer l’économie. Les dissidences d’un quart des membres votants du FOMC montrent que M. Warsh se retrouve de plus en plus acculé face au dilemme suivant: continuer à résister à ceux qui prônent un resserrement de la politique monétaire ou décevoir Trump.

Warsh n’a donné aucune indication sur ses propres perspectives en matière de politique monétaire, et les marchés financiers avaient anticipé la possibilité d’une hausse des taux mercredi. L’indicateur utilisé par la Fed pour mesurer les progrès vers son objectif de 2 % — l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles — a progressé de 3,7 % en glissement annuel en juin et continue de subir des pressions à la hausse.

La décision prise cette semaine par la Fed de maintenir ses taux inchangés, ainsi que l’allusion de M. Warsh à la possibilité que la banque centrale revoie ses objectifs en matière d’inflation, ont contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor à 30 ans au-dessus de 5,2 %, leur plus haut niveau depuis 19 ans. Cette hausse s’est poursuivie jeudi et vendredi, une évolution largement interprétée comme le reflet de doutes quant à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l’inflation .

Les bons du Trésor à court terme et les contrats à terme sur taux d’intérêt ont également reflété une baisse de confiance quant à la volonté de la banque centrale de relever ses taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre. Si l’inflation s’est considérablement modérée par rapport aux niveaux observés pendant la pandémie de COVID-19, elle reste obstinément supérieure à l’objectif de la Fed, en partie à cause des droits de douane sur les importations instaurés par Trump et de la forte hausse des prix de l’énergie résultant de la guerre au Moyen-Orient. L’inflation est également poussée à la hausse par les investissements liés au secteur de l’intelligence artificielle. La nature généralement liée à l’offre du problème d’inflation actuel constitue un défi particulier pour la Fed, car ses décideurs politiques s’abstiendraient traditionnellement de toute intervention dans de telles situations.

M. Kashkari a déclaré qu’il partageait l’idée selon laquelle la politique monétaire est confrontée à des compromis lorsqu’elle doit faire face à des chocs d’offre. Mais il a ajouté: « Je suis de plus en plus convaincu que la politique monétaire a bel et bien un rôle important à jouer pour faire face à une série de chocs d’offre successifs susceptibles d’entraîner une inflation plus élevée et persistante. »

Le président de la Fed de Minneapolis a également rappelé que la flambée inflationniste des années 1970 était en grande partie due à des facteurs d’offre et que les responsables « avaient finalement conclu qu’une politique monétaire restrictive était nécessaire pour faire baisser l'inflation, malgré leur diagnostic initial d’un choc d’offre ». S'adressant aux journalistes mercredi, M. Warsh a déclaré que les votes dissidents lors de reflétaient en partie un débat très animé parmi les décideurs politiques.

« J’ai demandé une bonne dispute de famille, et j’en ai eu une. C’est le but, c’est la caractéristique même du système », a déclaré le nouveau président de la Fed. Mais il a ajouté qu’il y avait « un large soutien majoritaire en faveur de la décision que nous avons prise dans la salle ».