Trois Français sur quatre jugent "urgent" de réduire la dette publique, selon un sondage

Le résultat de l'enquête vient en contraste avec les conclusions du rapport de la décarbonation de l'économie française, qui plaide au contraire pour des investissements amenés à alourdir la dette.

(illustration) ( AFP / PASCAL GUYOT )

Après l'abaissement de sa note par Fitch le mois dernier, la France doit à nouveau passer au tableau des agences de notation avec S&P Global qui pourrait sanctionner à son tour le gouvernement pour sa gestion des finances et la récente crise sociale.

Dans ce contexte, un sondage publié vendredi 2 juin vient montrer l'attention que porte la population française à la question. Selon cette étude Elabe relayée par Les Echos , Radio Classique et l'Institut Montaigne, trois Français sur quatre (76%) jugent ainsi "urgent" de réduire la dette publique .

Faire contribuer les plus aisés, première solution dans l'opinion

A rebours des recommandations de l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui a remis la semaine dernière un rapport de la décarbonation de l'économie française à Elisabeth Borne plaidant pour des endettements "légitimes" pour la sauvegarde du climat, sept personnes interrogées sur dix (70%) refusent que le pays s'endette davantage même pour financer la transition écologique , selon les résultats de l'enquête révélés vendredi 2 juin.

"Le sentiment d’urgence à agir est majoritaire dans toutes les catégories de population et électorats", note ainsi l'Institut Montaigne. "Pour réduire cette dette, les Français misent avant tout sur une contribution des plus aisés, une réduction des dépenses publiques et les effets d’une croissance économique à venir" , ajoute l'institut.

Avant la notation attendue de Standard and Poor's, le gouvernement a fait valoir ses réformes et eu des "discussions très étroites" avec l'agence financière, avait indiqué dimanche Elisabeth Borne. Ces échanges ont eu lieu avec le ministre des Finances Bruno Le Maire, a précisé la Première ministre, qui était interrogée sur le risque d'une dégradation de la note de crédit du pays. "Il y a eu des explications détaillées de Bruno Le Maire auprès de Standard and Poor's sur tout ce qu'on fait pour maîtriser nos finances publiques", a dit la Première ministre évoquant des "discussions très étroites".

La charge de la dette, bientôt premier budget de l'Etat

"Je pense qu'on mène des réformes, on a présenté récemment une trajectoire de nos finances jusqu'en 2027 dans laquelle on veut, comme le président de la République s'y était engagé, réduire notre déficit à 2,7% (du PIB) en 2027", a-t-elle fait valoir. "On a aussi l'engagement dans cette trajectoire de baisser notre dette, et c'est ce que le ministre de l'Economie a eu l'occasion d'expliquer à Standard and Poor's", a poursuivi la cheffe du gouvernement.

La révision à la baisse de la note de Fitch n'a toutefois pas réellement pesé sur les taux français. Il n'empêche que la situation est déjà délicate: les taux d'intérêt des emprunts à 10 ans naviguent à des plus hauts niveaux depuis onze ans en raison du resserrement monétaire de la Banque centrale européenne qui bataille contre l'inflation et fait mécaniquement remonter les taux d'emprunts des États de la zone euro. Le remboursement de la charge de la dette est d'ailleurs en passe de devenir le premier budget de l’État en France.