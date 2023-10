Trois fonds pour investir indirectement dans les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies représentent un investissement de diversification. Elle ne doivent pas peser plus de 5% de vos placements financiers.(© Shutterstock)

Si vous êtes peu familier de l’univers crypto mais souhaitez malgré tout vous exposer à cette nouvelle classe d’actifs, vous pouvez placer vos deniers dans un ETF ou un ETN répliquant leur performance. Des fonds accessibles via un simple compte-titres.

Plusieurs options s’offrent aux épargnants pour investir dans les cryptomonnaies, y compris pour ceux éprouvant des difficultés à appréhender cette classe d’actifs, reposant sur la blockchain.

Pour diversifier votre portefeuille, et l’enrichir de bitcoin, d’ether ou d’autres crypto-actifs sans en détenir directement, vous pouvez placer votre argent dans un ETF (Exchange Traded Fund) ou un ETN (Exchange Traded Notes), des fonds qui visent à reproduire la performance d’une crypto ou d’un panier de cryptomonnaies.

Cotés en Bourse, ces trackers sont accessibles, comme une action d’entreprise, via un compte-titres ouvert dans votre banque ou chez un courtier ordinaire. Ils présentent l’avantage de ne pas avoir à gérer soi-même la sécurisation de ses actifs, alors que les cryptos requièrent de conserver secrètement une clé privée numérique pour accéder à ses fonds. Pas besoin non plus de passer par une plateforme d’échanges de cryptomonnaies ou un courtier spécialisé.

Quand vous investissez via un fonds de type ETN, vous disposez en fait de titres de créance sur des cryptomonnaies qu’il possède. Des titres dont la valeur évolue en fonction des variations de prix des actifs sous-jacents. Quand vous placez vos économies dans un ETF, vous investissez cette fois-ci dans des titres d’entreprises.

«Ces fonds sont investis dans des actions de sociétés liées à la