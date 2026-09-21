Trois blessés dans une explosion de mine dans la Zone démilitarisée en Corée

Un poste d'observation sud-coréen face au côté nord-coréen de la zone démilitarisée (ZDM) séparant les deux Corées, vu depuis Paju, le 12 septembre 2026 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Trois personnes, dont au moins un soldat sud-coréen, ont été blessées par une explosion de mine dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord, a indiqué lundi l'état-major sud-coréen, confirmant une information de la chaîne de télévision sud-coréenne Yonhap TV.

La DMZ, qui divise la péninsule depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953), conclue par un armistice et non un traité de paix, figure parmi les endroits les plus minés au monde.

Les trois officiers "ont été blessés par une explosion dont la cause est inconnue alors qu'il menaient une opération au sud de la ligne de démarcation militaire", a indiqué l'état-major interarmées de Séoul dans un communiqué.

Un responsable militaire avait déclaré plus tôt à Yonhap TV qu'un soldat avait "été grièvement blessé lors d'une opération dans la Zone démilitarisée impliquant la 25e division d'infanterie".

Selon Yonhap TV, on ignore à ce stade si la mine à l'origine de l'accident a été posée par les forces nord-coréennes ou sud-coréennes.

On estime que plus de 800.000 mines infestent la DMZ, zone-tampon de 4 km de large qui divise la Péninsule coréenne sur près de 250 km. Beaucoup de ces engins datent de la Guerre de Corée (1950-1953), mais d'autres ont été posés dans les années qui ont suivi, voire plus récemment, pour empêcher les infiltrations ennemies.

En 2015, deux soldats sud-coréens ont été grièvement blessés lorsqu’une mine terrestre a explosé du côté sud de la DMZ. L’un d’eux a perdu ses deux jambes.

Cet incident a poussé la Corée du Sud à reprendre ses diffusions par haut-parleurs le long de la frontière avec le Nord.

Depuis que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a officiellement renoncé fin 2023 à toute possibilité de réunification avec le Sud, l'armée de Pyongyang a ainsi posé de nouvelles mines et construit de nouvelles fortifications dans le but de rendre la frontière encore plus hermétique.