Trois blessés à la suite de l'effondrement d'un immeuble à Athènes provoqué par une explosion

Trois personnes ont été blessées vendredi en plein coeur d'Athènes à la suite de l'effondrement d'un immeuble résidentiel provoqué par une explosion dont la cause est à ce stade inconnue, a déclaré la police.

L'immeuble en question se trouve dans le quartier historique de Plaka, l'un des plus touristiques de la capitale grecque, situé en contrebas de l'Acropole.

L'explosion a a projeté des débris et des éclats de verre jusqu'à trois pâtés de maisons plus loin, Plaka étant connu pour son dédale d'étroites ruelles.

Une porte-parole de la police, Constantina Dimoglidou, a déclaré à la chaîne publique ERT que les pompiers n'avaient pas encore achevé leur inspection des lieux.

Parmi les blessés figure un passant ainsi que deux femmes d'un immeuble voisin, ont précisé les autorités.

Une source policière a précisé qu'au moins cinq personnes logeaient dans l'immeuble, dont une partie était louée à des touristes.

(Louisa Gouliamaki et Stamos Prousalis, avec la contribution de Renee Maltezou; Version française Benoit Van Overstraeten)